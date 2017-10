Nordea og Vipps skal samarbeide

Nyheter

Nordea og Vipps inngår samarbeid. Det varslet de to selskapene i en pressemelding onsdag.

Nordea Norge har inngått en samarbeidsavtale med Vipps for distribusjon til bankens kunder i Norge.

– Det blir mye enklere for kundene, sier Vipps-sjef Rune Garborg.

Nordea Norge går inn som såkalt partnerbank og vil distribuere Vipps til sine kunder på lik linje med de andre bankene, men uten eierandeler i det nye Vipps-selskapet.

– Vi tror at én sterk og tydelig leverandør av mobilbetaling vil gi den beste og enkleste betalingsløsningen for norske forbrukere, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge i en pressemelding.

Garborg sier alt har pekt mot en konsolidering av markedet for mobilbetaling.

– Det gjør oss enda sterkere i møtet med den internasjonale konkurransen om mobilbetaling fremover, sier han.

Vipps opplyser at de har 2,6 millioner brukere i dag, som utgjør 49 prosent av totale befolkningen og 60 prosent av kundegrunnlaget. Rundt 8 prosent av brukerne, vel 200.000, er Nordea-kunder.

Antall daglige transaksjoner i Vipps ligger på mellom 300.000 og 400.000 på vanlige dager.

Vipps ble lansert av DNB våren 2015, men er nå et eget selskap etter at DNB og over 100 andre norske banker gikk sammen om samarbeidet på nyåret.

Fram til nå har Nordea og Danske Bank samarbeidet om Vipps-konkurrenten Mobile Pay, en tjeneste som har en dominerende stilling i Danmark.