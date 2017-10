Molde topper listen over viltpåkjørsler

Nyheter

Oktober innleder høysesongen for viktpåkjørsler, og tall fra Gjensidige viser at Møre og Romsdal er fylket hvor forsikringsbransjen mottar flest meldinger om dyrepåkjørsler. 20 millioner kroner har det kostet etter at 1000 bilister har kollidert med dyr i fjerde kvartal løpet av de fem siste årene. Molde, Averøy og Aure er de tre kommunene som topper listen.

– Oktober er starten på høysesongen for viltkollisjoner rundt om i landet. Antallet kollisjoner går markant opp i de aller fleste fylker, sier Jan Fleinsjø, bilekspert og rådgiver i Gjensidige.

Mørke kvelder, sesongtrekk fra sommer- til vinterbeite og høstjakta er noen forklaringer på hvorfor høsten anses som høysesong.

Kjør saktere

Sammenstøt med store dyr som elg og hjort fører ofte til alvorlige personskader og store materielle skader. Spesielt hvis hastigheten er over 80 kilometer i timen. Høy fart gjør det også vanskeligere å oppdage og reagere i tide på dyr som er på vei inn i veibanen.

Meld fra

Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. De kan bli liggende i dagesvis og lide en smertefull død. Du har plikt til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Å etterlate skadde dyr er straffbart, skriver Gjensidige.

– Merk stedet der du kjørte på dyret, slik at det blir enkelt å starte søk. Kontakt politiet på 02800, de vil rekvirere viltnemda. Du risikerer ikke bonustap, og du trenger heller ikke å betale egenandel på forsikringen ved dyrepåkjørsler, sier Fleinsjø.

Gode råd

Dem farten i utsatte perioder på døgnet, vær ekstra oppmerksom der det er mye vegetasjon nær veien, fareskilt for dyr er utplassert langs veien for en grunn.

Oversikt over viltpåkjørsler i de ulike kommunene: