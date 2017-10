Golf tilbake på toppen

Nyheter

MOLDE: Elbilsalget fortsetter å skyte fart. I Norge var 28 prosent av alle nyregistrerte biler i september elbiler, 31,4 prosent var hybrid.

Taperen er biler med dieselmotor, her gikk andelen ned til 18,8 prosent, den laveste andelen på 15 år, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Økte bomavgifter på dieselbiler kan føre til at denne andelen synker ytterligere. Frykt for ytterligere begrensninger i bruken er også en medvirkende årsak.

Historisk lave utslipp

Det gledelige er at utslippene går ned. Gjennomsnitt CO-utslipp i september var 72 g/km, det laveste i historien. Alle typer kjøretøy har mindre utslipp nå enn for ett år siden, det gjelder også dieselbiler.

Volkswagen er Norges mest solgte bilmerke. Men i september var det bare så vidt de slo Tesla, begge passerte så vidt 2000 nyregistreringer i forrige måned.

Tesla øker

Også i Romsdal er det flere som kjøper Tesla. I september ble det registrert ni nye Tesla i Romsdal.

I september var det to merker fra VAG-konsernet som gjorde det best i Romsdal; VW og Skoda. Begge endte på 14 nyregistrerte biler. Men hittil i år har BMW fortsatt en solid ledelse på registreringsstatistikken for Romsdal, godt foran Toyota og Volkswagen.

Etter årets ni første måneder er det registrert 1245 nye personbiler i vårt distrikt, 35 færre enn til samme tid i fjor.

Nybiler i millionklassen går det lite av i Romsdal. I september var den dyreste én ny Porsche Panamera.