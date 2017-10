Gjorde vellykket «brekk», men glemte to verktøy som avslørte at det var ham

Nyheter

En mann i midten av 40-åra sto i slutten av september tiltalt for innbrudd og tjuveri fra en skole i Nesset.

Stjal og ødela

Det var i slutten av mai i fjor at mannen en søndag formiddag tok seg inn i skolen ved å bryte opp totalt fire dører. Han brøt også opp flere skuffer og skap slik at disse ble påført skader.

Totalt stjal han gjenstander verdt rundt 18.000 kroner under innbruddet, deriblant en bærbar pc, to nettbrett, et kamera og noen kontanter.

Mannen kom seg uoppdaget ut, og først flere timer, godt utpå søndagskvelden, oppdaget en ansatt ved skolen at det hadde vært innbrudd her.

Fant verktøyet hans

Politiet foretok åstedsundersøkelse dagen etter, og fant da overraskende nok to av verktøyene innbruddstjuven hadde brukt. Dem hadde han lagt igjen på en stol inne i skolebygget.

Det ble funnet tilstrekkelig med hudceller på verktøyene til å fastslå mannens DNA. Så selv om mannen nektet å komme til Romsdal tingrett, og slett ikke ville gi noen opplysninger i saken, regnet tingretten saken for godt nok belyst.

Tidligere straffet

Mannen har en rekke dommer på rullebladet, for det meste vinningsforbrytelser og befatning med narkotika. Han er også ilagt en rekke forelegg for denne typen overtredelser.

Ut fra en samlet vurdering fastsatt Romsdal tingrett straffen etter aktors påstand; ubetinget fengsel i 30 dager. Den glemske innbruddstjuven ble også ilagt saksomkostninger på 3.000 kroner.