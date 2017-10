Forskere kritisk til mye utetid for de minste i barnehagen

Nyheter

Små barn i store vinterklær kan lett bli for passive utendørs i barnehagen, mener forskere som spør om de minste barnehagebarna trenger å være så mye ute.

– Om vinteren har disse barna så mye klær på seg at klærne er bevegelseshemmende. Da kan man stille spørsmål ved om barn behøver å være så mye ute, sier Karen Marie Eid Kaarby til NRK. Hun er førstelektor ved institutt for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sammen med forskere fra Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og NTNU står hun bak forskningsrapporten «Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år».

Norske barnehagebarn under tre år er utendørs mellom 60 og 90 minutter i snitt hver dag vinterstid. Forskerne mener de minste får lite igjen for utetiden. Kaarby sier hun ønsker mer faglig pedagogisk arbeid, og frykter det foregår mer tilsyn utendørs enn motivasjon til bevegelse.

– De sitter mye i sandkassa, og de er mye på huska. Det står en voksen og dytter huska, eller det sitter en voksen i sandkassa og lager «sandkaker», sier hun.

Det presiseres at hun snakker om de aller minste barna og om vinteren.