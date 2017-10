Slo kjæresten i ansiktet – må i fengsel

Nyheter

En mann i midten av 30-åra måtte møte i Romsdal tingrett i forrige uke, tiltalt for to tilfeller av vold mot sin tidligere kjæreste.

Begge tilfellene skjedde hjemme hos ham i Molde, mens begge var godt beruset, i løpet av vinteren 2016.

Den ene gangen slo han henne i ansiktet med flat hånd, noe som ga henne et blåøye. Hun ble kjørt til legevakt av politiet.

To uker seinere oppsto det ny uenighet mellom dem – i fylla hjemme hos ham. Denne gangen slo han med knyttet hånd, skriver Romsdal tingrett, og kvinna ble på nytt kjørt til legevakt av politiet. Her ble det konstatert neseblødning som følge av slaget.

Mannen er tidligere straffedømt fem ganger, glant annet for legemsbeskadigelse. Dette ble skjerpende for straffeutmålingen. Samtidig har det gått 1,5 år siden dette skjedde, uten at han kan lastes for dette. Den lå blant annet helt inaktiv hos politiet i seks måneder.

Etter dette ble han dømt til fengsel i 45 dager, med fratrekk for to dager i varetekt. Han må også betale kvinna 25.000 kroner i oppreisningserstatning, samt 3.000 kroner i saksomkostninger.