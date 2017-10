Per Oddvar Hildre hedres av kongen

Nyheter

Tirsdag ettermiddag ble det kjent av Per Oddvar Hildre har blitt utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden. Hildre mottar utmerkelsen for sin fremragende innsats for kor og kultur, heter det i pressemeldingen fra slottet.

Per Oddvar Hildre er sangkordirigent og korpedagog, også kjent under kallenavnet «Prost.« Han har grunnlagt korene SKRUK, hvor han fremdeles er aktiv som dirigent, og Det Norske Kammerkor. Han er opprinnelig fra Haram.

Dekorasjonen vil blii overrakt ved et arrangement ved Borgund Folkehøgskule i Ålesund, lørdag 21. oktober.