Parkerer av seg sjøl

Nyheter

Det er nå ti år siden Nissan kom med modellen med det spesielle navnet Qashqai. Det er en såkalt crossover bil, høgere enn en stasjonsvogn, men litt mindre enn store SUV-modeller.

Den slo veldig godt an, nå er en splitter ny modell på plass i utstillingslokalene til Auto 8.8 i Eide.

Bensin og automat

Den leveres med både bensin- og dieselmotor, og man kan velge mellom 2- og 4-hjulstrekk.

– De fleste velger biler på 2-hjulstrekk på grunn av prisen. Også denne tar seg veldig godt fram. Premiumutgaven med kombinasjonen bensinmotor og automatgir er nå den mest populære, forteller Nils Ove Røvik, salgssjef ved avdelingen i Eide.

Lettvint parkering

For den som sliter med parkeringen kan nye Qashqai være løsningen. Den har installert et kameraopplegg slik at man har 360 graders oversikt på skjermen fra førersetet (around view monitor). Man kan også overlate bilen til å parkere seg sjøl. Men nye Qashqai kommer ikke med elmotor.

Elbil-bygda

Det gjør derimot nye Nissan Leaf, som hadde Europa-visning i forrige uke. Den første visningsbilen kommer til Eide i desember. Den får kraftigere batteri og dermed større rekkevidde enn dagens modell.

Eide er kjent som elbil-bygda, både Nissan som merke og elbiler har en sterk posisjon. Leaf var tidlig ute og tok en stor del av markedet.

– Først fikk vi Atlanterhavstunnelen, bypakka blir neste prosjekt som vil sette ny fart i salget av elbiler, sier Nils Ove Røvik.

Samtidig kommer stadig nye modeller med forbrenningsmotorer. Bilselger Hans Marius Dalheim Farstad viser fram den nye X-Trail. Og nye Micra og Juke utfordrer med spennende design og nye fargekombinasjoner.