Tirsdag ettermiddag ble det avholdt fartskontroll i Batnfjorden, melder politiet via Twitter. Det ble utstedt 15 forelegg. 12 for fart og 3 for mobilbruk. 3 personer blir anmeldt og får førerkortet beslaglagt. Høyeste fart målt var 149 kilometer i timen i 90-sona.

Det ble også avholdt fartskontroll i Eide. Der ble det delt ut 7 forelegg. Høyeste fart var 79 kilometer i timen i 70-sona.