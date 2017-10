Iskald mottakelse for Snømannen

Nyheter

Fredag 13. oktober er det premiere på en av årets mest hypede filmer, Snømannen, regissert av Tomas Alfredson og med Michael Fassbender i hovedrollen som Jo Nesbøs krimetterforsker Harry Hole.

Store forventninger

Det er knyttet store forventninger til filmen, som er den første rene Hollywood-filmen innspilt på norsk jord – nærmere bestemt i Oslo, Bergen, på Rjukan – og med et glimt av Atlanterhavsvegen.

- Hele bransjen venter i spenning, fortalte kinosjef Geir Hammerø til Romsdals Budstikke i forrige uke. Han mener filmens kvalitet kan være avgjørende for framtidige filmatiseringer av Jo Nesbøs krimunivers, samt for utenlandske filmproduksjoner i Norge. Dessuten vil besøkstallet ha innvirkning på resultatet for hele kinoåret 2017.

Slaktes av kritikerne

De første anmeldelsene er imidlertid ikke nådige. VG, NRK og Adresseavisen gir alle terningkast 2.

- Det er brukt 40,5 millioner norske insentiv-millioner på den internasjonale Harry Hole-filmen. Jeg våger påstanden at vi kunne laget en langt bedre film selv, mener VGs anmelder Øystein David Johansen, som mener Snømannen har blitt en lite spennende thriller med veldig mye rart å sette fingeren på.

- Den dirrende «pageturner»-spenningen fra romanen er nesten helt fraværende. Jeg tror jeg talte 14 produsenter til sammen, meningene om hva som skal vises later til å ha vært minst like mange, skriver Johansen.

Marte Hedenstad har anmeldt filmen for NRK P3s Filmpolitiet, og skriver at:

- Rollefigurens dybde har forsvunnet i overgangen fra bok til kinolerret, og med seg har den tatt den intense spenningen som har gjort Snømannen til en internasjonal bestselger.Igjen står en helt standard og ganske kjedelig krimfortelling, som aldri lar meg kjenne hjertet i halsen.

Hedenstad velger å benytte seg av klisjeen: Les heller boka.

Heller ikke Adresseavisen er imponert.

- Småpinlig blanding mellom Nesbø og Hollywood, er tittelen på anmeldelsen til Terje Eidsvåg, som skriver: «Blodig ulekker og pinlig ujevn blanding av thriller og grøsser.»

Jo Nesbø klatrer heller i Hellas

Tirsdag 10. oktober er det duket for Snømannen-gallapremiere på Colosseum kino. Dit kommer regissør Tomas Alfredson, Jakob Oftebro (politibetjent Skarre) og Rebecca Ferguson (Katrine Bratt). Onsdag har filmen premiere på Rjukan, som utekino, og fredag ordinær kinopremiere.

Den som ikke kommer på gallapremieren, er forfatter Jo Nesbø. Han klatrer heller i en fjellvegg i Hellas. I et intervju med VG 7. oktober forteller han hvordan romanen ble til – og sier at «snømannen på film er ikke min historie».