Dylan ble klimadebattant på tinget

Nyheter

Haltbrekken, som tidligere var leder i Naturvernforbundet, ville vite om Senterpartiets Marit Arnstad står ved klimaforliket på Stortinget. Under trontaledebatten tirsdag grep han til vinneren i nobelprisvinneren i litteratur og siterte en låt fra 1964:

– Come gather 'round people wherever you roam and admit that the waters around you hage grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone, innledet Haltbrekken og fullførte hele første vers av «The times they are a'changing».

Arnstad så ut til more seg over resitasjonen og repliserte kjapt:

– Senterpartiet er ikke «Like a rolling stone» i denne saken, vi står selvsagt bak målsettingen om reduserte klimagassutslipp.