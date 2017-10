Ber Norge ta imot flere kvoteflyktninger

Nyheter

Wilfried Buchhorn fra Høykommissæren for flyktninger (UNHCR) og EUs ambassadør til Norge, Thierry Bechét vil på et møte tirsdag ettermiddag oppfordre Norge til å ta imot flere kvoteflyktninger.

– UNHCR ønsker at Norge gradvis skal øke kvoten, men uten å gi konkrete tall, opplyser seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

– Vi i Flyktninghjelpen mener at Norge må ta imot 5.000 flyktninger i tillegg til at vi må prioritere støtten i nærområdene, der antallet flyktninger øker, sier Nesse.

Han håper at et stortingsflertall vil gå sammen og sørge for et kvoteløft.

Tidligere i høst la EU-kommisjonen fram sitt nye kvoteprogram, der målet er at europeiske land skal ta imot minst 50.000 nye kvoteflyktninger de kommende to årene. Det er dobbelt så mange som i dag.

EUs forrige program ble vedtatt i 2015, og til sammen 23.000 kvoteflyktninger har siden kommet til Europa.

-Per 30. september var det bare kommet 1.800 asylsøkere til Norge, det er det laveste antallet på 25 år, sier Nesse.

– Skal man bidra til å bekjempe båtsmuglerne, må man gi lovlige reisealternativer for noen, understreker han.