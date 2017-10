Forretningsmann fra Molde slurvet voldsomt med bokføringen – slipper likevel fengsel

Nyheter

En Molde-mann i 50-åra måtte i slutten av september møte i Romsdal tingrett tiltalt for en rekke lovstridige forhold rundt flere av sine tidligere aksjeselskap.

Han unnlot å føre flere av regnskapene etter gjeldende regler, han sendte ikke inn flere av terminoppgavene, han utarbeidet og sendte heller ikke inn årsregnskap og årsberetning for to av selskapene, han gjorde ikke forskuddstrekk ved flere anledninger – og han var daglig leder i et selskap selv om han var i konkurskarantene.

I tingretten erkjente mannen seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Gjentakende feil og mangler

Det ene firmaet han drev var et bemanningsbyrå. Her eide han alle aksjene. Selskapet ble drevet i cirka fem år, fram til desember 2012. I forbindelse med konkursbehandlingen, ble det foretatt bokettersyn. I en periode mot slutten av driften ble det ikke gjennomført forskuddstrekk, og det ble ikke utarbeidet årsregnskap og årsberetning.

Sju dager etter konkursen i dette selskapet, etablerte han et nytt selskap, der han eide 70 prosent av aksjene. Selskapet ble slått konkurs etter 16 måneder. Det siste halvåret ble det ikke ført fullstendig regnskap, det ble heller ikke levert inn terminoppgave med opplysninger om arbeidsgiveravgift, og det ble ikke gjennomført forskuddstrekk.

Et tredje selskap ble slått konkurs samtidig. Her eide han alle aksjene. Her var det heller ikke ført fullstendig regnskap det siste halvåret. Det var heller ikke her gjort pliktige forskuddstrekk.

I et fjerde selskap, hvor han eide 25 prosent av aksjene, fungerte han som daglig leder på tross av konkurskarantene. Selskapet gikk konkurs høsten 2014. Kemneren fant også her manglende forskuddstrekk, samt manglende årsregnskap og årsberetning.

Dømt tidligere

Mannen er tidligere dømt for grovt bedrageri, økonomisk utroskap, brudd på merverdiavgiftsloven, ligningsloven og regnskapsloven. Dette ble tatt med i skjerpende retning da tingretten gjorde straffeutmåling.

I formildende retning ble det lagt vekt på at han erkjente straffeskyld. I tillegg har saksbehandlingen vært lang, uten at mannen kan lastes for dette, heter det i dommen.

Han ble etter dette dømt til betinget fengsel i seks måneder for tre overtredelser av bokføringsloven, fire overtredelser av skattebetalingsloven, en overtredelse av ligningsloven og to overtredelser av regnskapsloven. Prøvetiden ble satt til to år. Mannen ble dessuten dømt til å betale en bot på 5.000 kroner.

Retten ble ledet av tingrettsdommer Eli Brusdal.