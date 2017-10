Fikk samfunnsstraff etter råkjøring

Nyheter

En Molde-mann i midten av 20-åra er dømt til 30 timers samfunnsstraff, subsidiært fengsel i 18 dager, etter å ha tråkket alt for hardt på gasspedalen.

Det var i midten av august at mannen kjørte en bil på E39 i Orkdal. I retten opplyste mannen at han hadde ligget bak noen biler som kjørte under fartsgrensen, og at han ville komme seg forbi dem da han kom til en rett strekning uten møtende trafikk.

Her hadde imidlertid UP kontroll, og han ble målt til 135 kilometer i timen i 80-sona.

Romsdal tingrett dømte ham etter dette til samfunnsstraff i 30 timer, gjennomføringstiden ble satt til 90 dager. Han mister også førerkortet i ti måneder.