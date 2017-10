50.000 flere biler gjennom bomstasjonene på ett år

Nyheter

De ferske tallene for bomstasjonene på Eksportvegen, som omfatter både Vågstrandstunnelen og Tresfjordbrua på E136, viser at 1.342.000 kjøretøy passerte bomstasjonene.

Eksportvegen AS ville ikke la lokaltrafikken få dårligere rabattordninger Eksportvegen AS takket nei til 7 millioner kroner

– Med unntak av mars i år, da det var en liten nedgang, har trafikken bare vokst og vokst på denne vegstrekninga. Vi nærmer oss snart to års jubiluem for Eksportvegen. Den første hele måneden Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen var åpen, regietrerte vi 134.000 passeringer. I juli i år registrerte vi 213.000 passeringer. Økningen har vært mer enn 60 prosent fra november 2015 til juli i år. I august hadde vi 195.000 passeringer. Vi ser at utviklingen er svært gledelig, sier daglig leder Roald Fiksdal.

Andelen elektriske biler som kjører gratis i tunnelen og over brua, er to prosent.