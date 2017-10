Ras sperret E 39 i Sør-Trøndelag

Nyheter

Et stein- og jordras sperret hele europavei 39 ved Vasslivatnet i Sør-Trøndelag i flere timer søndag morgen.

Politiet meldte om raset ved 7.45-tiden søndag morgen. Raset skjedde ved det regulerte vannet Vasslivatnet som ligger på grensa mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Kort tid etter meldte også Vegtrafikksentralen om raset.

– Ras sperrer hele veibanen. Bil har kjørt seg fast, men ingen personskade. Entreprenør er på vei, meldte Vegtrafikksentralen.

Klokka 9.30 var ett felt åpnet på rasstedet. Trafikken ble avviklet med manuell dirigering. Klokka 11.30 meldte politiet at veien var blitt helt åpnet.

En bil som hadde kjørt inn i raset var blitt frigjort. Ingen personer kom til skade i forbindelse med uhellet.

– Det var trafikanter som meldte inn til politiet klokka 7.33 at det var gått et ras av stein og jord over hele E39, og at det ikke er mulig å passere. Hele raset skal være om lag seks meter bredt, fortalte operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB kort tid etter at raset skjedde søndag morgen.