Hustad: – Skulle ønske det kom ei avklaring for de evakuerte

Nyheter

Søndag formiddag kom meldingen om at farenivået for det rasutsatte fjellpartiet Veslemannen ble satt ned til gult. Like etter kom beskjeden om at de evakuerte beboerne kunne flytte hjem til husene sine, da Politimesteren i Møre og Romsdal opphevet ferdsels- og oppholdsforbudet.

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, er glad for at beboerne kan flytte hjem igjen.

– Vi forberedte dem på det i går da vi så at bevegelsene i fjellet begynte å avta, så sånn sett var det ikke uventet. Men de var veldig glade for å få flytte hjem igjen. Likevel er det beklagelig at det ikke denne gangen heller ble en avklaring på situasjonen. Det begynner å bli tungt for dem, forteller han.

Videre forteller ordføreren at de skal evaluere situasjonen i løpet av høsten.

– Vi skal sette oss ned med NVE og departementet for å finne ut hvordan vi kan gjøre en best mulig jobb. Det går mye tid og ressurser til dette, men det er selvfølgelig verst for de som er bosatt under fjellet. Vi ønsker å gi dem ei avklaring, sier han.