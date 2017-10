Fyllekjøring i Fræna – en person fraktet til sjukehus i ambulanse

Nyheter

Klokka 05.00 søndag morgen fikk politiet melding om ei utforkjøring i Malmefjorden i Fræna. Det skal ha vært tre personer i bilen, og en klaget over smerter i nakken og ryggen. Føreren av bilen ble kontrollert, og blåste positivt for alkohol. Han ble sendt videre til utvidet blodprøve. Personen som klaget over smerter, ble hentet i ambulanse og kjørt til sjukehus. Alle de involverte i ulykka var i slutten av tenåra.