Stopper vanningen – men opprettholder rødt farenivå

NVE har stoppet vanntilførselen til Veslemannen. Tilførselen av vann har ikke ført til at man har greid å utløse et skred. I stedet har bevegelsene i fjellet nå gått tilbake. Det kom fram under en pressebrifing på Horgheim under fjellpartiet Mannen lørdag formiddag.

-Det er fortsatt bevegelser, men bevegelsene avtar. Vi har derfor besluttet å avslutte vanntilførselen, sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE.

Uavklart for de evakuerte

Farenivået er likevel ennå fremdeles rødt, og vil bli holdt på rødt gjennom dagen og natta. Når de evakuerte beboerne kan flytte tilbake til sin heimer er derfor uvisst

-Vi må lese bevegelsene i fjellet og se at det stabiliserer seg. Så vil vi trekke slutninger etter det. Konklusjonen er iallfall at det er rødt ut dagen og natta, sier regionsjef Brigt Samdal i NVE.

-Tåler ikke så mye mer

Raumaordfører Lars Olav Hustad sier at han håper de evakuerte nå kan flytte tilbake i rimelig tid.

-Når det blir vet vi ikke. Men den viktigste erfaringen vi tar med oss fra denne runden er at belastningen på de evakuerte nå begynner å bli veldig stor. Nå begynner det å tære på. Vi er kommet til et punkt hvor de kanskje ikke tåler så mye mer, sier Hustad til Romsdals Budstikke.

Husrad dro fra møte med pressen for å møte de evakuerte.

Bevegelse

Etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pøste på store mengder vann over fjellpartiet fredag økte hastigheten i det ustabile fjellet. Hastigheten nådde et maksimum fredag kveld, men har siden avtatt og er lørdag målt til å være om lag 10 centimeter i døgnet.

I en kort periode var det hastigheter som tilsvarer 20 centimeter i døgnet, men så roet det seg ned igjen. Bevegelsene i fjellet har nå gått tilbake og er nå nede i åtte centimeter i døgnet. I tillegg har minusgrader gjort at den naturlige tilførselen av vann har minket betydelig. Alt tyder derfor på at Veslemannen nå stabiliserer seg.

Rødt siden torsdag

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Etter at hastigheten til Veslemannen økte den sist uka, ble farenivået på tirsdag hevet fra gult til oransje, og torsdag kveld rødt farenivå, hvor det er holdt siden.