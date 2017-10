Nettbankproblemene løst

Nyheter

Mange banker som bruker Evry som driftsleverandør hadde problemer med nett- og mobilbank fredag. Like før midnatt var feilen rettet og systemene oppe igjen.

– Systemene er oppe og går igjen, men for noen brukere går det fortsatt tregt å komme inn i mobilbank. Da anbefaler vi at folk prøver igjen. Ellers fungerer kortsystemene som normalt, sa Geir Remman, kommunikasjonsdirektør i Evry, til NTB sent fredag kveld.

Han sier de vil fortsette å overvåke situasjonen nøye gjennom natten og resten av helgen. Selskapet vil også fortløpende vurdere tiltak som skal stabilisere tjenestene.

For enkelte kunder løste problemet seg i 19.30-tiden fredag.

– Vi gjorde en del tiltak som hadde en positiv utvikling. Bildet nå er at vi fortsatt ikke er helt oppe, og det gjenstår fortsatt å få verifisert en del tjenester, sa Remman da.

Det var en feil i en sentral stormaskinkomponent som forårsaket at svært mange kunder ikke fikk tilgang til nettbank, mobilbank og minibanker fredag. Evry sier de beklager sterkt de ulempene feilen har skapt for kundene, og at det dessverre tok tid å finne den riktige løsningen på den aktuelle komponenten.

Skandiabanken, Handelsbanken, Sparebank 1-gruppen og Sparebanken Vest er blant bankene som er rammet.

Kommunikasjonssjefen sier det vil være naturlig å starte et kartleggingsarbeid og gå gjennom hva som skjedde.