Miljøvernforbundet rydder strender på Hjertøya og Veøya

- Nå er vi i Molde, og skal rydde på Hjertøya lørdag, og på Veøya søndag. Folk må gjerne bli med, sier Ruben Oddekalv på aksjonsbåten Mijlødronningen.

Sammen med mannskap og frivillige om bord, bruker han oktober på tokt langt kysten fra Bergen til Tromsø for å rydde strender.

- Vi rydder sjøl, og vi henter søppel som andre har ryddet. Det viser seg at folk ofte sliter med å frakte plastsøppelet fra strender de har ryddet, og over til hentepunkt, sier Oddekalv.

Så langt har de hentet tonnevis med plast samlet på strender, blant annet 3,5 tonn i Ålesundsområdet som var forrige stopp.

- Men mange strender er allerede ryddet?

- De må ryddes på nytt! Vi har ryddet strender for tredje gang, og det blir ikke tomt. Det kommer stadig mer plast fra havet, sier Oddekalv.

Han poengteer at mye av plasten har ligget lenge og er i ferd med å gå i oppløsning. Da må den spaes opp for å unngå at fragment går i sjøen.

- I stor grad handler dette om skadebegrensning. Vi må bare prøve å å avgrense skaden så mye vi kan, sier han.

Oddekalv inviterer folk som kan tenke seg å være med på strandrydding til å ta kontakt på telefon 41674922.

- Miljødronninga er en stor båt som ikke kan gå inn til land over alt, så vi har lettbåter som vi kan bruke til å frakte folk til strender som skal ryddes, sier Oddekalv.

At været er av den varierte typen, bekymrer ikke.

- Vi har gode klær og godt humør, og rydder uansett vær, sier Oddekalv.