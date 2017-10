Fortsatt stor fart på Mannen

Nyheter

Fortsatt mye bevegellse i fjellpartiet Mannen, opplyser sjefsgeolog Lars Harald Blikra på pressebrief på Åndalsnes lørdag morgen.

- Vi ser at vanntilførselen har effekt, fredag kveld var det en periode bevegelse som tilsvarer 20 centimeter i døgnet, sa Blikra.

I NVEs dagsrapport heter det at ilførselen av vann ga en markert økning i fjellets hastighet, med et maksimum i går kveld på over

20 cm/døgn i den mest aktive delen.

Det gikk flere steinsprang i denne perioden, noe som også ble observert av våre målinger.

Et av disse områdene hadde stor bevegelse i hele går.

Etter den økte hastighet en i går kveld har bevegelsene nå avtatt, og er 10 cm/døgni øvre del.

Hastigheten hadde etmaksimum i går kveld, men har nåavtatt og er 10 cm /døgn.

