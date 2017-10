Stenger vegen om politiet bestemmer det

Nyheter

Mens all trafikk på jernbanen er stoppet, har trafikken på E136 i Romsdalen gått som normalt i natt.

– Det vil den også gjøre inn til videre, fram til politiet eventuelt gir beskjed om stenging, opplyser fungerende avdelingssjef Lisbeth Smørholm ved Vegavdeling Møre og Romsdal i Statens vegvesen til Rbnett.

Hun presiserer at vegtraseen ligger på den andre siden av elva i forhold til togtraseen, og at det dermed er en annen situasjon for vegtrafikken enn for togtrafikken.

– Fjellet har beveget seg 3-4 meter de siste åra De sprø og ustabile fjellmassene i området Veslemannen i Romsdalen har beveget seg mellom tre og fire meter de siste åra. Det bekrefter sjefgeolog Lars Harald Blikra til Romsdals Budstikke.

Det er altså politiet som avgjør om det er trygt å ferdes p åvegen under fjellet Mannen, og eventuelt beslutter stenging.

Vegvesenet har imidlertid gjort alt klart til å stenge vegen på kort varsel, når beskjed fra politiet måtte komme.

– Stenginga vil da skje i løpet av minutt, sier Smørholm.

Blir vegen stengt, blir det omkjøring via Oppdal eller Strynefjellet for dem som skal over fjellet.

– Omkjøring blir skiltet slik at folk blir informert tidligst mulig, også nedover i Gudbrandsdalen. Det blir også varsling på sms for dem som er inne på Vegvesenets tjeneste for dette, sier Smørholm.