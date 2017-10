Skuffet over Veslemannen

Nyheter

I løpet av fredagen økte bevegelsen i fjellet fra 10 centimeter i døgnet til 15 centimeter.

- Det er stor bevegelse, og vi ser at hastigheten øker litt. Det viser at tilføringen av vann virker og gir en effekt, sier seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE.

Ifølge Blikra er det fortsatt veldig ustabile masser i fjellet, og arbeidet med å tilføre store mengder vann vil fortsette.

- Vi er skuffet over at vi ikke har oppnådd målet vårt som er å få løs steinmasser og på den måten lette situasjonen for de evakuerte beboerne. Men samtidig ser vi som sagt at det har effekt å tilføre vannmasser.

Det er nå meldt kaldere vær. Det er ikke gunstig for arbeidet med å få løs masser.

- Det er rennende vann som gir effekt. Med kaldere vær vil vannet fryse og gjennomstrømmingen blir dårligere. Det vil redusere effekten, sier Blikra.

Rauma kommune og NVE vil evaluere situasjonen utover kvelden. Ny pressekonferanse er annonsert klokken 21 i kveld.