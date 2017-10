Se unik dronefilm over Mannen

Nyheter

VIDEO: Svein Roger Ivarsen, Relevant Film AS

Det var en fin septemberdag i fjor at moldefotograf Svein Roger Ivarsen tok med drone og bega seg på tur til det rasutsatte området Mannen og Veslemannen i Romsdalen.

– Jeg gjorde det på spekulasjon, siden det i fjor var ganske mye uro der. Vi prøvde å finne en god anledning til å filme. Det måtte være gunstige værforhold, og ikke folk der, for at vi skulle kunne gjøre det. Den anledningen bød seg i september, men etterpå skjedde det ingen ting. Dermed har filmen blitt liggende over vinteren, sier han til Rbnett fredag ettermiddag.

Nå er drone-opptakene imidlertid blitt aktuelle igjen - for å si det mildt. Ivarsens opptak er kjøpt av bla a VGTV, TV2, RB og Åndalsnes Avis.

Ivarsen driver filmproduksjonsselskapet Relevant Film, og er dessuten interessert i Romsdalsfjella.

– Derfor tok vi den turen i fjor. Det var en lang dag å gå helt inn til Mannen med alt utstyret, og så tilbake igjen.

Avklart med rette myndigheter

Ivarsen understreker at alle aktuelle tillatelser var hentet inn på forhånd.

– Vi snakka med NVE, for å forsikre oss om at filmingen ikke var til hinder i deres arbeid. Og vi fikk tillatelse fra nasjonalparkstyret i Reinheimen. Det er jo ikke lov med motorisert ferdsel (droner har motor. red.anm.) i verna områder. Men vi fikk tillatelse til å fly der, siden styret mente at opptakene ville ha allmenn interesse.

Slik forholdene er nå, med regn og tåke, er det ikke mulig å gjøre opptak med drone.