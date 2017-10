ROR og Orkide med felles krav om barneavdeling

Nyheter

Romsdal Regionråd og Nordmøre regionråd har fredag formiddag sendt ut en felles uttale om barnetilbudet ved SNR.

I uttalen heter det at de to regionrådene forventer at styret følger ekspertgruppens råd om tilbud til barn, når organiseringen av tilbudet til barn i HMR skal vedtas i styret.

Uttalen er fredag sendt til Helse Møre og Romsdal HF.

Her er uttalen om Barneavdeling i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal:

ORKidé – Nordmøre regionråd og ROR – Romsdal Regionråd representerer sammen alle kommunene i Nordmøre og Romsdal.

Denne uttalen er gitt på vegne av de 18 kommunene: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Vestnes.

Helse Møre og Romsdal HF satte våren 2017 ned ei arbeidsgruppe som skulle evaluere dagens driftsmodell for barnetilbudet i Nordmøre og Romsdal, og utrede framtidig organisering av det barnemedisinske tilbudet i hele helseforetaket. Etter vår oppfatning er det gjort et grundig arbeid i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppens under ledelse av barnelege Marianne Nordhov samlede anbefaling med 8 senger i en pediatrisk enhet vil kunne fylle behovet for tilbud til barn og unge i Nordmøre og Romsdal i det nye sykehuset. Vi støtter arbeidsgruppens konklusjon:

«I SNR anbefales det etablert et pediatrisk tilbud som beskrevet i modell A forutsatt at det kirurgiske tilbudet til barn blir omtrent på nivå som i dag. Denne pediatriske enheten skal være ansvarlig for det generelle pediatriske tilbudet til barn og ungdom i eget nedslagsfelt, men kunne søke mer spesialiserte tjenester ved seksjonene i Ålesund. Enheten ved SNR bør fungere som et barnesenter for alle barn og ungdom innlagt ved SNR, uavhengig av medisinsk spesialitetstilhørighet. Det bør være barnelege i døgnkontinuerlig vakt, men med hjemmevakt deler av døgnet.»

Regionrådene i Nordmøre og Romsdal stiller krav om at SNR skal være et akuttsykehus også for barn, og at alle barn på Nordmøre og i Romsdal fortjener et trygt, godt og tilgjengelig sykehustilbud i likhet med barn på Sunnmøre.

Det vil også etter vår oppfatning være faglig uforsvarlig å bygge et akuttsykehus med fødeavdeling uten samtidig å ha barnemedisinsk kompetanse tilgjengelig døgnet rundt.

Et akuttsykehus som bare er tilgjengelig for den voksne delen av befolkningen svarer ikke opp bestillingen med å samle til ett felles akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal, for å styrke tilbudet til hele befolkningen. Barn er ikke små voksne, og krever spesialkompetanse som bare den ene av de tre modellene som arbeidsgruppen anbefaler sikrer for barn i Nordmøre og Romsdal. Vi tror barneavdelingen i SNR vil bli et godt supplement til barneavdelingen i Ålesund, og at de sammen vil bli utgjøre et godt, trygt og robust tilbud til syke barn i hele fylket. Regionrådene mener at å velge en annen modell enn A kan føre til alvorlige konsekvenser som følge av avvik knyttet til transport, spesielt i dårlig vær.

Regionrådene er opptatt av at de polikliniske tilbudene inkludert barnehabilitering på SNR, både på Hjelset og DMS Kristiansund, dimensjoneres for å ivareta de mange barn med kroniske sykdommer som har jevnlig behov for poliklinisk oppfølging og habiliteringstiltak. Dette bør skje nærmest der pasienten bor. Dette vil være samfunnsøkonomisk besparende i form av reduserte reiseutgifter, redusert fravær fra jobb for foreldre og redusert fravær fra skole for barn/ungdom, og ikke minst vil det også utgjøre en vesentlig mindre belastning for denne pasientgruppen og deres familier.

Regionrådene støtter prosjektgruppens anbefaling om at perioden for sommerstenging reduseres fra 8 til 4 uker i interimsperioden/frem til ny avdeling på i SNR på Hjelset er åpnet, og at stenging av barneavdelingen sammenfaller med de fire ukene fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus er stengt.

Regionrådene støtter også arbeidsgruppens vurdering om at helgebemanningen ved barneavdelingen i Kristiansund bør økes i interimsperioden, slik at man har samme kapasitet hele uken.

HMR har brukt mye tid og ressurser for å få en uavhengig faglig gruppe til å utrede tilbudet til barn i Møre og Romsdal, og regionrådene forventer at styret følger ekspertgruppens råd når organiseringen av tilbudet til barn i HMR skal vedtas i styret. Konklusjonen bør være, som arbeidsgruppen anbefaler, barneavdeling med barnelege i vakt, 8 senger for akutt syke barn i en barnesengepost og tilpassede områder for poliklinikk og dagbehandling til barn."

Uttalen er signert av Roger Osen, styreleder ORKidé - Nordmøre regionråd, og Torgeir Dahl, styreleder i Romsdal Regionråd.