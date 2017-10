Ordføreren imponert over de evakuerte beboerne

Nyheter

Seint torsdag kveld fikk de 11 beboerne som bor innafor området NVE oppfatter som utsatt for ras fra Veslemannen, beskjed om at situasjonen var så prekær at de måtte evakuere hjemme sine. Alle har ordnet seg med alternativ overnatting.

– Fjellet har beveget seg 3-4 meter de siste åra De sprø og ustabile fjellmassene i området Veslemannen i Romsdalen har beveget seg mellom tre og fire meter de siste åra. Det bekrefter sjefgeolog Lars Harald Blikra til Romsdals Budstikke.

– Jeg har snakket med flere av de evakuerte beboerne. Og jeg må si de tar denne vanskelige situasjonen med stor ro. En av dem jeg snakket med, fortalte at han hadde hatt ei god natts søvn. «Jeg sov som en stein», var det beskrivende uttrykket mannen brukte. Jeg har inntrykk av at beboerne som er evakuert, er glad for innsatsen som legges ned for å få utløst raset. Alle har et ønske om å kunne flytte heim igjen så fort som mulig, og fortsette med sitt vanlige liv, forteller ordfører Hustad til Romsdals Budstikke.

– Hvordan fungerer beredskapen i situasjoner der rasfaren øker?

–Dette er fjerde gangen i løpet av tre år at faregraden heves til «Rødt», som betyr ekstrem rasfare. Vi har et fast beredskapsopplegg i samarbeid med politiet, NVE, Statens vegvesen, Fylkesmannen og de øvrige aktørene. Vi har også etablert kanaler for kontakt med de evakuerte. Alle er kjent med oppgavene de har, og alle gjør sitt ytterste for å få avklart rassituasjonen og gjøre hverdagen så trygg som mulig for dem som bor i området som kan være rasutsatt, sier Hustad.

Etter at situasjonen i fjor tydet på at et ras fra Veslemannen kunne være nært forestående, endte det med at bevegelsene i fjellet stabiliserte seg mer. En delegasjon fra Rauma kommune reiste da til Oslo og hadde samtaler med både politisk ledelse i Justisdepartementet og med NVE.

Stenger Raumabanen Ingen tog vil gå på grunn av rasfaren.

– Vi ba om at det ble vurdert å sette inn flere tiltak for å få utløst et ras. Det resulterte i at NVE etablerte vanntanker på toppen av fjellet og installerte pumper som fører 5.400 liter vann i timen til toppen av fjellet der vannet kan droppes ned over Veslemannen. Vi ser at myndighetene og NVE gjør store anstrengelser for å bistå med å avklare rassituasjonen, sier ordfører Lars Olav Hustad.