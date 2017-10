Nyheter

Veslemannen er i bevegelse – beboerne under Mannen ble evakuert ut fra området seint torsdag kveld. Siden da har NVE pumpet vann inn i fjellet i håp om at dette kan framprovosere et ras.

NVE vil holde en kjapp pressebriefing ved Horgheim nå klokka 12. Rbnett er på stedet og vil holde deg løpende oppdatert om utviklingen.