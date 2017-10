Mannen har roet seg for kvelden

Nyheter

På pressebrief i Rauma kulturhus fredag kveld, kom det fram at bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen har roet seg, og at sannsynligheten for ras i natt har minket. Farenivået holdes likevel på rødt.

«Hastigheten er minket litt de siste timene og er nå rundt 10 cm/døgn i øvre del avområdet, og 4 mm/døgn i nedre del av området,» skriver NVE i sin kveldsrapport.

– Det ser ikke ut til at fjellet raser ut denne dagen heller, konkluderte Tore Ellingseter i NRKs direktesending fra pressekonferansen.

– Skuffede evakuerte

– De som er evakuert, er selvsagt skuffet over at skredet ikke har gått. Det tærer på å ha det slik hver høst, sier ordfører Lars Olav Hustad til VGTV.

Hustad sier han vil sove trygt i natt, og avventer eventuelle varsel fra NVE.

Sjefgeolog Lars Blikra tror ikke det vil gå noe ras i løpet av natta.

Fortsetter å pøse på vann

NVE fortsetter å pøse vann inn i fjellet.

– Det er mye snø og krevende forhold der oppe nå, sier Blikra.

Erfaringene fra tiltaket med å tilføre vann, er litt usikre.

– Det kan være at fjellet tåler mer enn vi tror. Det kan være en av lærdommene, sier Blikra.

– Dette kan også bety at det kanskje ikke er nødvendig å evakuere så ofte, sier han.

Blikra viser til at det ligger en sterk plugg nede i fjellsida, mens massene presser på sideveis.

– Dette kan være grunnen til at raset ikke blir utløst, sier han til VG.

HER ER KVELDSRAPPORTEN FRA NVE:

«Fjellskredovervåkingen – 06. oktober 2017, kl. 21:00

Seksjon for fjellskred, NVE Veslemannen er en avgrenset del av det ustabile fjellpartiet Mannen som har beveget seg med relativt store hastigheter de siste høstene.

I forbindelse med kraftig regnvær de siste dagene, har bevegelsene ved fjellpartiet økt, noe som har ført til at farenivået ble endret fra moderat (gult) til høyt (oransje) på mandag, og fra høyt til ekstremt (rødt) torsdag kveld.

Etter at det underliggende området var evakuert har vann blitt tilført området i håp om å kunne utløse et skred i deler avområdet.

Vann blir fremdeles tilført.

Det har vært akselererende bevegelse med hastigheter opp i 15 cm per døgn.

Hastigheten er minket litt de siste timene og er nå rundt 10 cm/døgn i øvre del avområdet, og 4 mm/døgn i nedre del av området.

Ny rapport publiseres i morgen kl. 09:00.»