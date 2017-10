Komitékabalen klar på Stortinget

Nyheter

Abid Raja (V) rykker inn i presidentskapet, Frp får lede arbeidskomiteen og utdanningskomiteen, mens Ap får lede justis-, utenriks- og kontrollkomiteen.

(Se alle komitélederne nederst i saken.)

Den endelige fordelingen av alle posisjoner er ikke offisielt bekreftet av partiene ennå, men de fleste postene var fredag ettermiddag avklart.

Raja i presidentskapet

Venstre bekreftet fredag ettermiddag at det blir Abid Raja som går inn i presidentskapet etter at Høyre ga den ene av sine to plasser til partiet som takk for godt og langt samarbeid.

Raja sier han ser på vervet som en stor ære. Partileder Trine Skei Grande sier at for Venstre skal ikke presidentskapet være en belønning for lang og tro tjeneste, men brukes aktivt i det politiske arbeidet.

– Jeg tror Abid vil kunne bruke den plassen til å forsterke det arbeidet han har gjort internasjonalt, spesielt knyttet til religionsfrihet, sier Grande.

Ap med motkandidat i presidentvalget

Ap varslet samtidig at de vil stille Eva Kristin Hansen som motkandidat til Høyres omstridte kandidat Olemic Thommessen til vervet som stortingspresident. Stortinget skal stemme over kandidatene til presidentskapet lørdag, og det er ventet at Thommessen vil vinne med knappest mulig flertall med støtte fra KrF og Venstre.

– Det blir en votering, det er veldig uvanlig, men jeg registrerer at Ap gjør dette. Vi håper vi har den støtten vi håper på fra Venstre, KrF og Frp, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland i en kommentar.

Sp, SV, Rødt og MDG har allerede varslet at de ikke vil støtte Thommessen.

– Makta rår

Når det gjelder ledervervene i de tolv ulike stortingskomiteene, bekreftet Frp fredag ettermiddag at partiet får lederskapet i arbeids- og sosialkomiteen og utdanningskomiteen. Det blir henholdsvis Erlend Wiborg og Roy Steffensen som skal bekle disse vervene.

Arbeiderpartiet skal også ha ønsket seg ledervervet i arbeidskomiteen for partiets nestleder Hadia Tajik, ifølge Dagbladet.

– Makta rår, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar til avisen om fordelingen.

Ifølge avisen skal Ap sitte igjen med lederskapet i utenrikskomiteen med Anniken Huitfeldt, justiskomiteen med Lene Vågslid og i kontroll- og konstitusjonskomiteen med Dag Terje Andersen.

Høyre tar lederskapet i finanskomiteen med Nikolai Astrup, i transport- og kommunikasjonskomiteen med Helge Orten, og i familie- og kulturkomiteen med Tone Wilhelmsen Trøen.

SV får kommunalkomiteen

Venstre får beholde Ola Elvestuen som leder i energi- og miljøkomiteen og Sps Geir Pollestad fortsetter som leder i næringskomiteen, bekrefter de to partiene.

SV hadde ingen komitélederverv i forrige periode, men blir belønnet med ledervervet i kommunalkomiteen etter sitt gode valgresultat i år. Karin Andersen blir leder av komiteen.

KrF får Olaug Bollestad inn som komitéleder i helse- og omsorgskomiteen.

Enmannsgruppene til Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) får ingen lederverv, men har begge valgt å plassere seg i finanskomiteen. MDGs Une Aina Bastholm har valgt å sitte i energi- og miljøkomiteen i tillegg.

Disse leder de 12 komiteene på Stortinget neste fireårsperiode:

Transport- og kommunikasjonskomiteen: Helge Orten (H)

Arbeids- og sosialkomiteen: Erlend Wiborg (Frp)

Energi- og miljøkomiteen: Ola Elvestuen (V)

Familie- og kulturkomiteen: Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Finanskomiteen: Nikolai Astrup (H)

Helse- og omsorgskomiteen: Olaug Bollestad (KrF)

Justiskomiteen: Lene Vågslid (Ap)

Utdannings- og forskningskomiteen: Roy Steffensen (Frp)

Kommunal- og forvaltningskomiteen: Karin Andersen (SV)

Kontroll- og konstitusjonskomiteen: Dag Terje Andersen (Ap)

Næringskomiteen: Geir Pollestad (Sp)

Utenriks- og forsvarskomiteen: Anniken Huitfeldt (Ap)