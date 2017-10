Fortsetter å pumpe inn vann – men bevegelsene i fjellet øker ikke

Nyheter

Regionsjef Brigt Samdal i NVE sier til Romsdals Budstikke at bevegelsene fortsatt ligger på rundt ti centimeter i døgnet. Dermed er det ingen økning i bevegelsen. Samdal sier NVE vil fortsette med arbeidet med å pumpe inn vann. Tre mann jobber nå i fjellet, som i dag har ligget innhyllet i tett tåke.

– Vi fortsetter, men vil ta en evaluering ut på kvelden. Da vil vi ta en avgjørelse på om arbeidet skal fortsette, eller om det skal avsluttes nå. Men en bevegelse på ti meter i døgnet er mye.

I tillegg til alt vannet som pumpes inn, har det regnet tett i hele dag.

– Hvordan er bevegelsene i fjellet i forhold til det dere ønsket å oppnå med å pumpe inn vann?

– Vi ser at det har hatt effekt, men vi har ikke fått det ønskede resultat, altså at steinmasser har løsnet. Men vi håper fortsatt at vi vil få den effekten.

– Hvis fjellet ikke faller og de evakuerte flytter tilbake, hvordan blir risikoen for dem etter at dere har pumpet inn så mye vann?

– Vannet som er pumpet inn vil dreneres ut naturlig og med kaldere vær vil vi få en innfrysing som gjør at situasjonen og risikoen vil bli som den har vært, sier Samdal.

– Når faller Mannen?

– Hadde jeg visst det så skulle jeg sagt det. Det blir bare spekulasjoner. Her er vi prisgitt naturen.