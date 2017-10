Rødt farenivå ved Mannen - beboere blir evakuert

Nyheter

NVE har hevet farenivået for fjellpartiet Veslemannen til rødt farenivå. Rauma kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet er varslet, skriver NVE i en pressemelding.

– Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet Veslemannen. Bevegelsene var onsdag kveld kl. 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE.

Mandag 2. oktober ble det satt oransje farenivå, basert på at det var meldt mye nedbør tirsdag og onsdag.

Forsøk med vanning

Det har vært rødt farenivå for Veslemannen tre ganger tidligere (2014, 2015, 2016), og flere bolighus og gårder i faresonen for utløp er blitt evakuert. Dette er en stor belastning for beboerne i området.

– Etter at beboerne som kan bli berørt av et eventuelt skred er evakuert, vil vi tilføre vann til Veslemannen i håp om å få bedre effekt av nedbøren. Målet er å kunne utløse hele eller deler av Veslemannen, slik at belastningen på beboerne blir mindre i framtiden, sier Blikra.

Det er knyttet usikkerhet til om tilførsel av vann vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen. Forsøket er uansett verdifullt fordi NVE får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel.