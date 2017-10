Orten fraksjonsleder for Høyre i transportkomiteen

Nyheter

Høyres stortingsgruppe har torsdag fordelt oppgaver og komiteverv for de neste fire årene.

I Møre og Romsdal ble Høyre største parti i høstens valg og fikk inn tre representanter. Helge Orten fra Midsund skal fortsatt ha samferdselssaker som sitt hovedfelt som medlem av transport - og kommunikasjonskomitéen. Der satt han også i forrige periode. Orten tar nå fatt på sin andre stortingsperiode.

– En tillitserklæring

Orten sier at han satte opp næringskomiteen, finanskomiteen og energi- og miljø som sine førstevalg, fordi han vile prøve meg på andre områder.

– Jeg åpnet samtidig for å fortsette i transportkomiteen dersom partiet ønsket det. Når jeg blir foreslått som samferdselspolitisk talsperson for Høyre, er det en stor tillitserklæring og en utfordring jeg gleder meg til, sier Helge Orten til Rbnett.

Han sier det blir viktig å holde oppe trykket for å oppfylle den ambisiøse nasjonal transportplanen som ble vedtatt før sommeren.

– Det viktigste nå blir å gjennomføre den på en god måte, og sørge for at prosjektene blir startet opp og realisert i tråd med planene. Samtidig er det viktig å fortsette arbeidet med å redusere forfallet både på vei og jernbane. Transportsektoren vil endre seg mye i årene som kommer. Strenge krav til utslipp vil bety nye og mer miljøvennlige løsninger slik vi for eksempel ser i fergesektoren. Ny teknologi gjør det også mulig med selvgående skip og kjøretøy. Det blir spennende å jobbe med samferdselspolitikk fremover.

Finans på Soleim, helse på Synnes

De to andre som ble valgt inn for Høyre på Mørebenken er ferske på Stortinget. Vetle Wang Soleim fra Smøla har fått plass i finanskomiteen, mens Marianne Synnes fra Ålesund skal sitte i helse- og omsorgskomitéen.

– Høyres gruppe er et sterkt lag med både erfarne politikere og nye talentfulle tilskudd til norsk rikspolitikk, sier parlamentarisk leder Trond Helleland i en pressemelding.

Hvilke partier som får lede de ulike komiteer blir først avgjort fredag ettermiddag.

Slik er Høyre fordelt sitt mannskap:

Arbeids- og sosialkomitéen

Heidi Nordby Lunde, fraksjonsleder

Kristian Tonning Riise

Margret Hagerup

Energi- og miljøkomitéen

Tina Bru, fraksjonsleder

Stefan Heggelund

Lene Westgaard-Halle

Liv Kari Eskeland

Familie- og kulturkomitéen

Tone W. Trøen, fraksjonsleder

Tage Pettersen

Marianne Haukland

Finanskomitéen

Nikolai Astrup, fraksjonsleder

Mudassar Kapur

Elin Agdestein

Vetle Wang Soleim

Anne Kristine Linnestad

Helse- og omsorgskomitéen

Sveinung Stensland, fraksjonsleder

Torill Eidsheim

Marianne Synnes

Erlend Larsen

Justiskomitéen

Peter Christian Frølich, fraksjonsleder

Frida Melvær

Guro Angell Gimse

Kommunal- og forvaltningskomitéen

Kristin Ørmen Johnsen, fraksjonsleder

Norunn Tveten Benestad

Ove Trellevik

Mari Holm Lønseth

Kontroll- og konstitusjonskomitéen

Svein Harberg, fraksjonsleder

Bente Stein Mathisen

Næringskomitéen

Margunn Ebbesen, fraksjonsleder

Kårstein Eidem Løvaas

Ingunn Foss

Tom-Christer Nilsen

Transport - og kommunikasjonskomitéen

Helge Orten, fraksjonsleder

Solveig Sundbø Abrahamsen

Nils Aage Jegstad

Jonny Finstad

Utdannings- og forskningskomitéen

Kent Gudmundsen, fraksjonsleder

Turid Kristensen

Mathilde Tybring-Gjedde

Aleksander Stokkebø

Utenriks- og forsvarskomitéen

Michael Tetzschner, fraksjonsleder

Trond Helleland

Ingjerd Schou

Hårek Elvenes