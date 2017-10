Orivo med på nytt omega-3-produkt

Nyheter

Orivo, som i 2013 ble etablert av gründerne Svein Erik Haugmo og Erik Fuglseth, står bak sertifiseringa av produktet.

– Uvurderlig

– Foruten uvurderlig bistand under produktutviklinga, så tester Orivo hver produksjon av vårt produkt og garanterer at vi bruker naturlig, bærekraftig og norsk skrei som omega-3-kilden i produktet vårt. Jeg vil være trygg på at kundene mine faktisk får det vi lover. Det garanterer Orivo, sier Berit Nordstrand i en pressemelding.

Samtidig med lanseringa av omega-3-produktet, er Berit Nordstrand også ute med to nye bøker om kosthold i høst. En barnebok om sunn kosemat til sjuke barn, samt en bok om hvordan kosthold påvirker menneskekroppens livsviktige tarmflora og fordøyelse.

Berit Nordstrand kommer for øvrig til Ålesund, Molde, Kristiansund, Åndalsnes og Surnadal med foredrag i høst. Hun er i Bjørnsonhuset i Molde 19. oktober.