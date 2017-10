Norsk journalist vant sak om kildevern

Nyheter

Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen, fastslår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Domstolen beordrer nå Norge til å tilbakebetale boten på 30.000 kroner som Becker er blitt ilagt for å ha nektet å oppgi sine kilder.

Becker sier hun ikke er overrasket.

– Vi var helt sikre på at vi skulle vinne, sier Becker til NTB.

– Men vi er selvfølgelig veldig glade. Det har vært en lang sak for oss og for meg, sier hun.

Etterforskning mot DNO-investor

Det hele startet med en artikkel Becker skrev for DN.no i 2007 om selskapet DNO.

Artikkelen ble senere sentral i etterforskningen av en investor i DNO. Økokrim ville vite hvem Becker hadde snakket med, men journalisten viste til kildevernet og nektet å forklare seg. Hun ble senere innkalt som vitne i retten, men nektet fortsatt å avsløre sine kilder.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Becker hadde vitneplikt. Saken ble anket videre til Høyesterett, men heller ikke der fikk Becker medhold.

Artikkel 10

Domstolen i Strasbourg er nå enstemmig i sin avgjørelse om at Norge har krenket artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen. Artikkel 10 sikrer ytringsfriheten og retten til å motta og videreformidle informasjon.

I dommen kommer det fram at kildevernet ikke er absolutt. Domstolen mener likevel at kildevernet av flere grunner må gå foran vitneplikten i denne saken.

Domstolen fastslår blant annet at Becker ikke hindret etterforskningen av eller rettergangen mot DNO-investoren. Han ble nemlig dømt selv om Becker nektet å vitne.

Becker er heller ikke blitt anklaget for bruk av ulovlige journalistiske metoder, påpekes det.

Viktig prinsippsak

Norsk Redaktørforening mener avgjørelsen fra Strasbourg er prinsipielt viktig.

– Dersom vi begynner å flise opp kildevernet og gjøre det relativt og avhengig av mange omstendigheter, vil det svekkes, og det vil fort føre til at flere blir skeptiske til å kontakte eller gi informasjon til mediene, sier generalsekretær Arne Jensen.

Becker sier til NTB hun er overrasket over at påtalemyndigheten i Norge i tre rettsinstanser kunne mene at hun skulle uttale seg om kilden.

– Økokrim tar avgjørelsen til etterretning, sier statsadvokat Henrik Holm.

Det samme er beskjeden fra Justis- og beredskapsdepartementet, som legger til at Norge er forpliktet til å rette seg etter endelige dommer fra Strasbourg.