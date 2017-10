Las Vegas-skytterens kjæreste nekter kjennskap til massakreplan

Nyheter

– Jeg kjente Stephen Paddock som en snill, omsorgsfull og stille mann. Jeg elsket ham, og jeg håpet på en fredelig fremtid sammen med ham. Han sa aldri noe til meg, eller gjorde aldri noe som jeg var klar over, som kunne være en advarsel for at noe så forferdelig som dette skulle komme til å skje, sier Marilou Danleys via sin advokat Matthew Lombard.

62 år gamle Danley, som er australsk statsborger og født på Filippinene, har vært en viktig brikke i etterforskernes jobb med å finne Paddocks motiv for masseskytingen.

Søndag ble 58 personer drept og 489 såret da Paddock avfyrte hundrevis av skudd fra sitt hotellrom mot publikum på en utendørskonsert.

– Bekymret

Danley opplyser at hun i midten av september fikk en flybillett til Filippinene av Paddock og at han overraskende overførte 100.000 dollar, nærmere 800.000 kroner til henne mens hun var der.

– For over to uker siden sa Stephen til meg at han hadde funnet en billig billett til meg til Filippinene for å besøke familien min. Jeg gledet meg til å dra hjem for å se dem. Mens jeg var der, overførte han penger han sa var til meg for å kjøpe et hus, forteller hun.

– Jeg var takknemlig, men jeg var bekymret for at turen hjem og pengene til huset var en måte å slå opp med meg på. Det slo meg aldri at han planla å utføre vold mot noen, heter det i uttalelsen fra henne.

Samarbeider

Danley opplyser at hun frivillig fløy til USA fordi FBI og politiet i Las Vegas ønsket å snakke med henne, og hun understreker at hun helt og fullt samarbeider med etterforskerne.

Politiet har så langt ikke funnet noe motiv bak masseskytingen der 58 personer ble drept og 489 såret. Paddock tok deretter sitt eget liv.

FBIs visedirektør Andrew McCabe sa onsdag at etterforskernes oppgave nå er å rekonstruere gjerningsmannens liv, inkludert oppførsel og handlingsmønster og aktivitetene til alle som har vært i kontakt med ham i dagene og ukene før skytingen fant sted.

McCabe mener at angrepet var både overraskende og uvanlig.

– Denne personen og dette angrepet har ikke etterlatt seg noen umiddelbare tilgjengelige kjennetegn som man forventer å finne etter slike masseskytinger, sa McCabe på en pressekonferanse i Boston.

Trump i byen

President Donald Trump var i Las Vegas onsdag for å møte overlevende, politi og helsepersonell.

På vei fra flyplassen i byen kjørte Trumps bilkortesje forbi Mandalay Bay-hotellet der gjerningsmannen skjøt fra. Presidentens første stopp var ved University Medical Center. Der hadde han private samtaler med overlevende, deres familier, og ansatte.

– Jeg har møtt noen av de mest utrolige menneskene, sa Trump etter besøket på sykehuset.