Erna vil ha det gøy og tar styringen når hun kan

Nyheter

Bøyd over et langbord i statsministerboligen oppsummerer Solberg fire år ved makten med utgangspunkt de beste av NTB-fotografenes bilder fra statsministerens mange reiser. En gjenganger er Erna ved roret, rattet, spakene eller joysticken i ett eller annet kjøretøy.

– Jeg må gripe muligheten når jeg får den. Hvem ellers er det som får lov til å teste den største brannslukkingsmaskinen i Norge eller overta spakene i et Orion-fly? Man må jo gjøre ting man syns er gøy. Det er rett og slett fordi jeg liker å leke, sier Solberg.

Erna har stått bakpå en søppelbil, hun har vært med på en svært luftig tur i Forsvarets ATV og hun har svingt rundt i en Postman Pat-bil. For å nevne noe.

– Det Postman Pat-bildet illustrerer noe av det jeg syns er fint med å være statsminister. Det er veldig mange bedrifter i Norge du kanskje ikke ser så mye til, men som er veldig innovative, sier Solberg.

Obama den største

Det er likevel ett bilde som skiller seg ut – og som statsministeren kunne tenke seg å henge på veggen:

Møtet med Barack Obama i Det hvite hus bare tre uker etter at hun hadde nærkontakt med bevæpnede nordkoreanske grensevakter i sonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea våren 2015, står som et høydepunkt fra Solbergs fire første år som statsminister.

– Det er virkelig kontraster mellom bildet fra grensen og bildet i Det hvite hus, sier Solberg.

Å bli fotografert av grensevaktene var noe av det mest spesielle hun opplevde i sin første periode, mens møtet med Obama ble minneverdig på en helt annen måte.

– Han er jo etter min mening en av de mest toneangivende personlighetene i politikken fra hele min tid som politiker. Både som taler og alt mulig annet, sier Solberg.

Hun husker godt situasjonen som utløste den hjertelige latteren de to statslederne deler:

– Vi var på vei ut etter at vi hadde snakket sammen. Så var det noe med at Sveriges statsminister Stefan Löfven hadde stilt seg opp feil. Dermed måtte vi rokere rundt. Og da kommenterte jeg ett eller annet, og da fulgte Obama opp med en vits om at Löfven forsøkte å snike seg med. Det ble en god latter av det, sier Erna.

Husker bryllupsdagen

I kontrast med latteren fra Det hvite hus, er tåren på kinnet som falt under pressekonferansen etter terrorangrepet i Paris november 2015.

– Jeg feller en tåre oftere enn det ser ut til. Altfor ofte, egentlig. Jeg griner ikke så ofte, men jeg er lettrørt, sier Solberg.

Hun sier det er to grunner til at hun ble så beveget: Terrorangrepet i Paris var så stort, massivt, planlagt og samkjørt at det markerer et skifte fra de mer inspirerte soloangrepene. Men i tillegg kommer Solbergs helt spesielle forhold til den franske hovedstaden.

– Jeg har vært mye i Paris, og på mange av de stedene. Jeg har venner i Paris og Sindre og jeg giftet oss der skuddårsaften 1996. Så ja, vi har bryllupsdag bare hvert fjerde år. Til gjengjeld er vi grådig gode på å feire. Og vi husker dagen. Det er hvert fjerde år, og det er mye enklere, humrer hun.

Avstår fra bikinibilde

At statsministeren liker å leke og derfor stiller opp på «mye rart» til fotografenes store glede, betyr ikke at Erna blir med på hva som helst.

– Du ville ikke se badebilde av meg i bikini, for å si det sånn. Det finnes riktignok et badebilde av meg, men der har jeg bare hodet over vannet og kroppen under. Men jeg tenker at jeg kan ikke ta meg selv så høytidelig. Jeg vil gjøre ting litt spontant. Da kan jeg ikke være for opptatt av hvordan jeg ser ut, men heller ta det med humor. Og jeg vet at hvis fotografene ønsker å ta et stygt bilde av meg, så har de alltid ett eller annet liggende fra før. Som jeg pleier å si; jeg vet det er en dårlig sak når VGs fotograf legger seg på gulvet og skal ta bilde nedenfra og opp.

Solberg i møte med ulike dyr er også blant gjengangerne i NTB-fotografenes favorittbilder fra de siste fire årene. Erna trekker fram bildet der hun kysser en sel i Akvariet i Bergen som et favorittmotiv.

– Kanskje jeg skal henge opp det på veggen også? Det ville nok Sindre like, humrer hun.