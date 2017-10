Student fra Molde reiste fra Australia for å hedres som kullets beste.

Nyheter

Fredag 29. september ble den beste studenten på Handelshøyskolen BI – campus Bergen kåret. Med et karaktersnitt på A ble Karoline Ytre-Arna Heggdal fra Molde hedret foran studenter, ansatte og gjester. Det opplyser BI Bergen i en pressemelding.

– Imponerende

- Jeg vil gratulere Karoline med utmerkelsen for beste student. Det er imponerende å se hvilke resultater studenter som virkelig satser klarer å oppnå. Deres faglige engasjement påvirker læringsmiljøet på en svært positiv måte, sier Elisabeth Anfinsen Seim, direktør ved campus Bergen.

Molde-studenten fikk et karaktersnitt på 4,69, som tilsvarer et snitt på A fra bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon. Hun kunne dermed kåres til beste student ved hele campus Bergen, uavhengig av linje.

- Det var en utrolig kjekk overraskelse! Det var verdt å ta turen fra Australia for å være med på dette, sier superstudenten.

Fikk stipend og luksus-klokke

Under seremonien fikk hun tildelt et stipend til en verdi av kr 10.000,- fra Bookkeeper for sin faglige innsats og akademiske styrke, i tillegg til en gravert Tag Heuer klokke til en verdi av kr 15.000,- fra BI, opplyser institusjonen.

Ytre-Arna Heggdal gikk linjen Økonomi og administrasjon, og skal studere videre i Australia. Hun hadde reist helt fra Australia for å delta på graduation på fredag.