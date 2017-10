Solberg mer populær enn noensinne

Nyheter

Solberg får en oppslutning på 50,2 prosent på målingen. Statsministeren sier til NRK at målingen gir henne selvtillit.

– Det er oppmuntrende å vite at man har folket i ryggen, sier Høyre-lederen.

Samtidig har Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre aldri hatt lavere oppslutning. 34,8 prosent mener at han er best skikket til å være statsminister.

– Det er et ganske forståelig resultat etter et valg der Erna Solberg ble statsminister, sier Støre til rikskringkasteren.

På NRKs partibarometer for oktober fortsetter nedturen for Ap. Siden valget har partiet falt 1 prosentpoeng, og blir liggende på 26,4 prosent. SV går fram 1,5 prosentpoeng på målingen til 7,5 prosent. KrF går tilbake 0,3 prosentpoeng og havner under sperregrensen på 3,9 prosent.

For de andre partiene er resultatet av målingen som følger: Rødt 2,5 (+0,1), Sp 10,6 (+0,3), MDG 3 (-0,2), V 4,2 (-0,2), H 25,6 (+0,6) og Frp 14,3 (-0,9).

Målingen er gjennomført av Norstat og 941 personer er intervjuet mellom 27. september og 1. oktober. Feilmarginen er mellom 1 og 3,1 prosentpoeng.