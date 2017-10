NSB snur - lar Raumabanen gå igjen

Nyheter

Onsdag ettermiddag opplyser NSB at Raumabanen likevel vil gå onsdag, etter at de på formiddag hadde innstilt alle tog og varslet buss for tog på strekninga.

NSB innstilte Raumabanen - ordføreren reagerer kraftig Ordføreren er sterkt redd for hvilken signaleffekt dette sender.

– Dermed kjører avgangen kl. 18.10 fra Dombås til Åndalsnes som vanlig. Ruter og tider ligger på nsb.no eller i NSB-appen, sier Håkon Myhre, pressevakt i NSB, til Rbnett i 16-tida.

Når Rbnett går inn på nsb.no, står alle avganger torsdag som normalt. Det samme gjør onsdag kl. 18.10 fra Dombås til Åndalsnes, mens 20.16-avgangen står som innstilt.

Fryktet innesperrete togsett

Myhre framholder at NSB framfor alt tar to hensyn i vurderingene de gjør: Passasjerenes sikkerhet. Og hensyn til materiellet.

– Togsettene på Raumabanen er dieseltog. De brukes på flere strekninger, og vi har ikke så mange av dem, derfor er det viktig for oss å sikre at de ikke blir sperret inne ved et eventuelt ras. Det er avgjørende at vi har dem tilgjengelige, sier han.

I verste fall vurderte NSB situasjonen slik at de kunne risikere å få to togsett sperret inne, i tilfelle ras.

Nå vil de løse usikkerheten ved å hente inn et eksta togsett torsdag morgen.

(Togsett er termen NSB bruker om to sammenkoplede vogner med til sammen 72 plasser.)

Vurderer fra time til time

Som kjent er farenivået ved Veslemannen nå satt til oransje.

– Jeg forstår det slik at den vurderingen antas å holde de neste par dagene, fram til fredag når det meldes mer regn. Men disse vurderingene kan endres fra time til time, så vi er på tå hev for å gjøre riktige vurderinger, sier Myhre.