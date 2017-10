NSB innstilte Raumabanen - ordføreren reagerer kraftig

Nyheter

Onsdag formiddag meldte NSB at all togtrafikken deres mellom Åndalsnes og Bjorli var innstilt. Busser blir satt inn for togavgangene.

Årsak: Fare for ras.

– Det er ingen reell fare for ras nå. Hvis det hadde vært rødt farenivå, så hadde jeg skjønt det godt, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Han viser blant annet til at folkene som bor mellom togbanen og fjellet, ikke er evakuerte.

– Jeg forstår ikke hvilken vurdering NSB har gjort. Har de kontakt med andre geologer enn de vi forholder oss til? spør Hustad.

Han er sterkt redd for hvilken signaleffekt dette sender.

– Dette er svært negativt for omdømmet til Raumabanen. Passasjerene må kunne vite at toget går. Og nå er det ikke stengt på grunn av vedlikehold, men de sier at det er på grunn av rasfare, sier en oppgitt ordfører.

Godstogene går imidlertid som normalt på strekningen.