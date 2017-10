Jensen varsler lavere vekst i oljepengebruken

Nyheter

– Nedgangsperioden er over. Det betyr at vi tråkker litt mindre hardt på gasspedalen fremover, sier Jensen til Aftenposten.

Hun vil ikke si noe om hvem som må belage seg på lavere overføringer fra statsbudsjettet, før det legges fram neste uke. Men de siste fire årene har vært et unntak og norsk økonomi er kommet seg på beina igjen, fastslår statsråden.

– Ledigheten går ned og sysselsettingen øker. Vi har lyktes med politikken i krevende tider med både oljeprissjokk og flyktningkrise, sier Jensen.

I neste periode faller veksten i oljepengebruk ifølge avisen til 3 milliarder kroner årlig, samtidig som utgiftene til eldrebølge, forsvar og andre formål øker. NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener regjeringen har fire valg: øke skattene, jobbe mer, jobbe smartere eller kutte i velferdsytelsene.

Rom for reformer

Jensen sier skattereformen skal fases inn, men er mest opptatt av hvordan regjeringen forvalter skattebetalernes penger.

– Vi skylder dem å bruke dem fornuftig. Selskapet Nye veier er et eksempel på en reform som gjør at vi får mer igjen for skattebetalernes penger. Vi bygger raskere og billigere enn før, sier Jensen.

Finansministeren holder tallene tett til brystet, men både hun og statsminister Erna Solberg er enige om at budsjettet vil være godt tilpasset den situasjonen landet akkurat nå står i, sier Jensen på Politisk Kvarter på NRK onsdag morgen.

– Det er altså slik at veksten i oljepengebruken kommer til å gå ned, men vi skal fortsatt fase oljepenger inn i økonomien. Alt i alt er det er budsjett med gode nyheter fordi økonomien vokser. Det betyr at vi har rom til å fase inn mange viktige reformer som er vedtatt av Stortinget, sier Jensen og viser til Langtidsplanen for Forsvaret, Nasjonal Transportplan og skattereformen.

Kaken vokser

Om faren for at regjeringen vil bruke opp handlingsrommet, peker Jensen på at norsk økonomi ikke er en statisk størrelse.

– Poenget er at når økonomien vokser, så blir kaken større, og da blir det mer penger til fordeling. Men vi må venne oss til at kaken ikke kommer til å vokse like mye de neste årene som den har gjort de siste årene. Men det er fortsatt gode nyheter for oss alle sammen, for når det går bedre for norsk økonomi, så betyr det at flere kommer i jobb og flere betaler skatt, som er grunnlaget for at vi styrker og trygger velferden vår, sier statsråden.

Et spørsmål i høst blir om det blir tyngre enn tidligere år å få flertall med den nye parlamentariske situasjonen uten KrF og Venstre som samarbeidspartier. Jensen tror på enighet, selv om hun innrømmer at det til tider «har gått en kule varmt» i tidligere budsjettforhandlinger.

– Jeg konstaterer at både KrF og Venstre har gitt veldig klart uttrykk for at de ønsker å sette seg ned med regjeringspartiene og forhandle om statsbudsjettet for neste år. Det har vi hatt gode erfaringer med de siste fire årene, selv om det har vært litt turbulens. Vi må forhandle, og det er det samme vi har gjort de siste fire årene. Det handler om at alle som er med å ta ansvar for et budsjett, også må få gjennomslag i det, sier Jensen.