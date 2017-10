Boligprisene fortsetter å falle – Eiendom Norge mener innstramminger bør lettes

Nyheter

Prisene sank med 1,6 prosent i september, men korrigert for sesongvariasjoner var nedgangen 0,5 prosent. Boligprisene hadde jevnt over en svak utvikling i september, viser de siste tallene fra Eiendom Norge.

– Vi har nå hatt fallende boligpriser i fem måneder, og prisene er nå bare 1,5 prosent høyere enn for ett år siden. Vi må tilbake til finanskrisen i 2007–2008 for å finne et tilsvarende lavt tall. Det illustrerer hvor raskt et boligmarked kan snu fra å bli beskrevet som nesten litt overopphetet til et ganske mye tyngre marked, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Ber om lettelser

I Oslo har boligmarkedet stupt siden april i år. Nedgangen fortsatte i september med 1 prosent nedgang, og Eiendom Norge forventer å se en negativ tolvmåneders vekst for Oslo allerede i oktober. Den nedadgående trenden fra Oslo sprer seg imidlertid nå til resten av landet, viser tallene.

Eiendom Norge tror boligprisene nasjonalt vil vise nedgang ved årets utløp, og tror ikke på noen betydelig oppgang igjen før godt ute i 2018, dersom ikke dagens rammebetingelser endres.

Eiendom Norge-sjefen brukte presentasjonen av tallene til å kritisere de midlertidige innstrammingene i boliglånsforskriften som regjeringen innførte 1. januar. I kjølvannet av en høst med galopperende boligpriser og prisøkninger på over 23 prosent i hovedstaden, valgte regjeringen å midlertidig stramme inn muligheten til å ta opp lån, samt å øke kravene til egenkapital for kjøp av sekundærboliger i Oslo.

– Utfordringene ved å utskrive medisin til en pasient du beskriver som syk, er å ikke medisinere pasienten for sterkt, sier Vammervold Dreyer.

– Ingen gladnyhet

– Er det ikke en gladnyhet at den ekstreme veksten i boligprisene nå er blitt stagget?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes verken det er positivt at vi får en sterk oppgang eller nedgang. Jeg ønsker meg et boligmarked som er mer stabilt. Dette handler om enkeltpersoner i et boligmarked som oppleves som uberegnelig, og det er ikke et marked som fungerer godt. Utviklingen viser at endringer må gjøres varsomt og forsiktig, sier Vammervold Dreyer til NTB.

Han mener regjeringen bør lette på noen av de midlertidig restriksjonene lenge før forskriften utløper 1. juli neste år.

– Man må gå inn og gjøre vurderinger av hva man kan lette så man ikke igjen skaper en altfor sterk vekstperiode, sier Vammervold Dreyer.

Bergen tapte på Sykkel-VM

Sterkest vekst i september hadde Moss med 1,3 prosent økning. Svakest prisutvikling hadde Bergen, med en nedgang på 1,6 prosent. En del av nedgangen kan forklares med at Bergen «mistet» en uke til Sykkel-VM, tror Eiendom Norge, og viser til at aktivitetsnedgangen var på hele 15 prosent i Bergen i september.

Det ble totalt solgt 8.681 boliger i september, 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Så langt i år er det solgt 67.822 boliger, en nedgang på 1,1 prosent fra 2016.

Det ble lagt ut 10.289 boliger for salg i september, 6,3 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 79.765 boliger for salg i Norge – 8,6 prosent flere enn i 2016.