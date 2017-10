– Podkasten vår er en lettbeint versjon av «Skam»

Nyheter

Fride Monsen (19) og Herman Amundsgård (20) har vært venner siden begynnelsen av videregående. Felles interesser for film, serier, musikk og humor har gjort duoen uatskillelige. Derfor var det tungt for Fride da Herman skulle i militæret, mens hun skulle være heime i Molde.

– Jeg mente han også burde ta et friår, slik at vi kunne realisere drømmen om å lage en podkast sammen (Podkast er en måte å spre lydopptak på digitalt, og blir som en slags radiosending man kan lytte til via internett. Journ.anm.) Det gikk så langt at jeg til og med foreslo at han kunne brekke foten, slik at han ble dimittert, ler hun.

Fjorten dager etter at Herman dro til militæret, tikker det en SMS inn på telefonen til Fride. Herman hadde blitt dimittert på grunn av dårlige knær etter mange år som håndballspiller.

– Jeg gråt av sorg fordi jeg måtte dra, mens Fride gråt av glede fordi jeg kom heim, sier Herman.

Fem stjerner

27. september lanserte de første episode av podkasten «Lillelørdag.» Spilt inn i stua heime hos Herman. Men nå har de fått lånt et rom hos kulturskolen.

– Det er utrolig kjekt å ha et eget rom som egner seg for innspilling. Jeg spurte pappa om vi kunne sitte i bomberommet på jobben hans, men der var det ingen stikkontakter. Heldigvis finnes kulturskolen, sier Herman. Navnet på podkasten har øvrig ikke har noe til felles med humorserien laget av Bård Tufte Johansen og Harald Eia på 90-tallet.

– Vi visste ikke om det før foreldrene våre gjorde oss oppmerksomme på det, sier Herman. Første episode har allerede fått 322 avspillinger, og fem stjerner på Itunes.

– En av de fem stjernene er fra meg. Det er viktig å være sjølsikker, sier Fride. Ingen av dem hadde erfaring med å lage podkast.

– Vi googla «hvordan lage podkast», for så å dra ned på 4 Sound musikkhuset og kjøpe det utstyret vi trengte. Fem uker tok det, før vi la ut den første episoden.

Både tull og alvor

Podkasten har et variert innhold, og duoen har mange planer framover.

– Det blir mye om livene våre. Fride jobber på Bunnpris, og det blir mye prat om hverdagen i dagligvaren. Jeg jobber på Syd, så det blir en del prat om jobb. Men vi forsøker å variere. Det blir en del tull og tøys, men vi er begge engasjerte i politikk og samfunn, og planlegger å bruke det engasjementet, sier Herman. Fride har vært med både i ungdomsrådet, ungdomspanelet og Molde Press, mens Herman har vært aktiv i ungdomspolitiske parti og mange år i Molde håndballklubb. Han er duoens sportsalibi. Podkasten er en mulighet for dem til å fylle friåret med noe vettugt.

– Det blir mange spillkvelder med venner som er igjen i Molde. Sjøl om jeg elsker jobben min, er det greit å ha noe på sida av å sitte i kassa og servere ball. Vi håper vi kan være med på å sette dagsorden, og vise folk hva som skjer i byen, sier Fride.

– Vi ønsker å gi folk et inntrykk av hvordan det er å være ungdom i Molde. Men det blir også en del røverhistorier fra tida på videregående. Podkasten er en slags lettbeint utgave av «Skam», sier Herman.

Gjester på ønskelista

Blant gjestene på ønskelista er ordfører Torgeir Dahl, og favoritt-læreren fra videregående.

– Det hadde vært kult og invitert læreren for å høre hvordan det er å arbeide på en videregående skole, for å få lærerens perspektiv. Vi vet kun hvordan det er å være elev. Det hadde vært veldig spennende. Vi kunne også tenke oss å invitere begge sjefene våre til en uformell prat, siden vi snakker så mye om jobb, sier Fride. Podkasten har ingen definert målgruppe. Herman og Fride håper alle kan finne noe de interesserer seg for, og ønsker gjerne tilbakemeldinger i kommentarfelt og på mail.

– Vi noterer ned saker vi bør snakke om, og tekster hverandre ideer hele tiden, men det hadde vært supert å få innspill fra publikum og. Jeg trodde det skulle bli vanskelig å snakke sammenhengende i 30 minutter, men det viser seg å være veldig enkelt, sier Fride.

Siden de begge er enig om det aller meste, er de også enig om hvem som hadde vært drømmegjestene.

– Karpe Diem og Christine Dancke fra p3. Hun er et forbilde, sier Herman.

Pusterom

Han kom inn på journalistikklinja ved Høgskolen i Volda, mens Fride egentlig skulle til England for å studere politikk. Begge bruker året som et pusterom for å finne ut hva de egentlig vil.

– Kanskje ender vi opp med å flytte til Oslo og bo i kollektiv sammen, slik at vi kan satse fullt på podkasten? spør Fride.

– Vi har skikkelig lyst til å spre den, men da må jeg kanskje komme over frykten for å høre min egen stemme, sier Fride.

– Og jeg må kanskje lære meg å klippe. Slik at vi ikke sier alt vi tenker hele tida, sier Herman.

Du kan lytte til «Lillelørdag» her.