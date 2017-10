Undergangen på Årø skulle koste 5 millioner kroner. Da den sto ferdig, hadde prislappen tredoblet seg.

Nyheter

Det er Teknisk Ukeblad (TU) som i en serie artikler tar for seg norske vegprosjekt i tidsrommet 2007-2014 for å finne ut hva som gikk galt der kostnadene steg brutalt.

I saka om undergangen på Årø er forhistorien denne:

Da Statens vegvesen skulle bygge rundkjøringen rundkjøringen for å erstatte to trafikkfarlige T-kryss inn på E39 på Årø, ble undergang droppet fordi den angivelig ble for dyr. Prisen var oppgitt å bli på 5 millioner kroner, noe kommunen og Vegvesenet ikke hadde råd til. I stedet ble det planlagt en fotgjengerovergang.

I 2009, da runkjøringen sto ferdig, ble planene gjort om, blant annet etter press fra velforeningenene i området. Dermed startet gravearbeidene på nytt. Det ga mange dobbeltkostnader som kunne vært unngått om både undergangen hadde blitt bygd samtidig med rundkjøringa. Vegen måtte blant annet legges om og strømkabler, vann- og avløpsrør måtte trekkes på nytt. Da undergangen sto ferdig i 2012, hadde sluttregninga kommet opp i 15,5 millioner kroner - altså over tre ganger så mye som de første anslagene.

Velforeninger presset på

– Det skal ikke gå an å gjøre en sånn tabbe i moderne tid, sier Kjellbjørn Johansen, daværende leder i Kviltorp vel, til Teknisk Ukeblad.

- Vi vil bli hørt Leder i Kviltorp Vel, Kjellbjørn Riise Johansen, er positiv til at Statens vegvesen nå ser på mulighet for undergang på Årø. Men spør seg hvordan rundkjøringen kunne bli planlagt uten.

De har snakket med en rekke kilder i både kommunen og vegvesenet i et forsøk på å finne ut hva som gikk galt.

Jostein Bø, arealplansjef i plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune påpeker at de ikke kom innsigelser fra befolkningen da reguleringsplanen for rundkjøringen ble lagt ut. Først etter at byggingen av rundkjøringen startet, kom innsigelsene fra de lokale velforeningene Kviltorp og Årø og Røbekk.

– Det var Molde kommune som annonserte oppstart og gjennomførte planprosessen – vi bidro kun med tekniske tegninger, Gitte Beiermann, seksjonssjef i Statens vegvesen Møre og Romsdal.

– Dette var et prosjekt som kom gjennom et sterkt press, forteller planlegger André Moltubakk i Vegvesenet.

Fra 5 til 15,5 millioner

TU har også forsøkt å finne bakgrunnen for den opprinnelige summen på fem millioner, som står oppført i Vegvesenets egne dokumenter. Svein Karsten Solbjørg, tidligere sjefsingeniør i Vegvesenet, nå pensjonist, mener tallet må være basert på erfaring med andre underganger.

Budsjettvinnere på Årø Statens vegvesen har fått fem millioner kroner over statsbudsjettet til en undergang under Årødalsvegen. Det er visst nesten for godt til å kunne være sant.

Han legger til at undergangen på Årø var komplisert å bygge og at det var satt av ti millioner kroner i handlingsprogrammet. Han får støtte av Terje Josefsen, tidligere senioringeniør i Vegvesenet.

– Vi hadde liknende undergangsprosjekter på den tiden som ble etablert til 4-5 millioner, og tok nok tallet derfra. Men prisene spratt veldig opp på den tida. Det foregikk også diskusjoner om man underbudsjetterte for å få med prosjekter i planer, men jeg kan ikke hevde at dette skjedde i det aktuelle prosjektet, sier Josefsen til Teknisk ukeblad.