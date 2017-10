Nyheter

110-sentralen meldte på Twitter klokka 22.43 at brannvesenet var på veg til en trafikkulykke i Eide sentrum. Seinere meldte politiet at det dreier seg om et enslig kjøretøy som hadde kjørt av vegen, og at de også var på veg. Omstendighetene var ikke kjent da Rbnett snakket med politiets operasjonssentral like før klokka 23.

Klokka 23.04 melder politiet at det dreier seg om en mann i 30-åra som var alene i bilen. Han ble kjørt til Molde sjukehus med ukjent skadeomfang.