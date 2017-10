Nyheter

Nødetatene rykket i 21-tida tirsdag ut til et trafikkuhell i Frænavegen i Molde, i nærheten av avkjøringen til Elkjøp. Politiet meldte på Twitter klokka 21.12 at var framme på ulykkesstedet. Også en ambulanse rykket ut. Det er to biler som har støtt sammen. Skadeomfanget er ukjent.