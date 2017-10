Nå kan du pante strandsøppel

Nyheter

– Prosjektmidler fra Miljødirektoratet gjør at vi kan teste ut en panteordning for plukk og innlevering av strandsøppel i vår region, opplyser daglig leder i Nordmøre og Romsdal friluftsråd, Ola Fremo.

– Vi har fått 250.000 kroner fra Miljødirektoratet til dette, og søknadene strømmer allerede inn, sier Fremo til Rbnett.

Konseptet er enkelt sagt at frivillige grupper og personer kan får pant på 100 kroner for hver sekk fylt med søppel fra strender i området. Sekkene må merkes og leveres på miljøstasjoner – på Friluftsrådets nettsider er framgangsmåten detaljert beskrevet.

– Dette er et nytt forsøk på å motivere frivillige til å rydde strender, ved å bruke prinsippet med pant, som nordmenn allerede er vant til og gode på. Vi panter jo både flasker og gamle biler og båter, sier Fremo.

Han viser til at forsøpling av havet og kysten er et stort problem, som nå stadig flere er oppmerksomme på og vil gjøre noe med.

– At det allerede er ryddet på mange strender betyr ikke at det ikke er behov for mer rydding. Det er fremdeles mange strender som ikke er tatt, og det kommer dessuten dessverre nytt søppel hele tida, sier Fremo.

Han regner med at potten som er satt av vil forsvinne raskt.

– Bruk gjerne strandryddingen til å samle inn penger til klassetur, lag og foreninger, eller rett og slett for å gjøre noe meningsfullt, oppfordrer Fremo.