Minneord Øyvin Norborg

Vi fikk den triste beskjeden mandag, og vi som lærte denne fargerike pressemannen å kjenne, vil savne ham sterkt.

Øyvin Norborg kom til Molde fra Vårt Land da Thor Bjarne Bore overtok som redaktør i 1966. Sammen fikk de fart på avisa som på den tida var i sterk konkurranse med Romsdal Folkeblad.

I historien om Romsdals Budstikke står dette om denne tida:

"Lokalnyhetene ble mye sterkere prioritert foran nasjonalt og internasjonalt stoff, og Romsdals Budstikke begynte utviklingen mot å bli en moderne lokalavis. Denne prosessen ble ført videre og ytterligere forsterket under Øyvin Norborg, redaktør fra 1970 til 1983.

Under hans 14-årige regime ble en aktiv, pågående og frisk journalistisk stil kjennemerket på Budstikka, og han gikk ikke av vegen for provoserende utspill på lederplass."

I Norborgs redaktørtid gikk Romsdals Budstikke fra å være Venstre-avis til å bli «uavhengig borgerlig avis med vekt på de liberale tradisjoner». Norborg tok avisa fra storformat til tabloid, og han kunne glede seg over å få åpnet trykkeriet i Årødalen.

Noen av oss som utgjør redaksjonen i dagens Romsdals Budstikke, hadde våre første presseår sammen med Øyvin Norborg. Vi husker en særdeles engasjert redaktør som krevde mye av sine journalister, og som var raus med rosen når vi lyktes. Om Romsdal Folkeblad slo oss på en sak, kom spørsmålet kjapt: "Og hvorfor har ikke vi den saken, da?".

Norborg skjønte at man måtte spisse artiklene for å få leserne til å velge oss framfor konkurrenten. Om kolleger mente vi kanskje gikk litt for langt med en tittel eller vinkling, kom forklaringen fort: "Skal vi selge denne blekka, eller skal vi ikke selge denne blekka?". Alltid med smilet på lur.

Redaktøren bodde nærmest i redaksjonslokalene i Myrabakken for å vinne den store aviskampen i Molde. Når han ikke satt ved skrivemaskina, var han raskt framme med ishockeyspillet som var et fast trivselsinnslag i redaksjonen både i Bores, Norborgs og etterfølgeren Leif Magne Flemmens redaktørtid.

Etter at Øyvin flyttet fra Molde i 1983, ble han nyhetsredaktør i Drammens Tidende, en stilling han hadde i ni år. Deretter fulgte fire år som publisher i Østlandets Blad før han avrundet en lang redaktørkarriere med 13 år i Kommunal Rapport. I alle redaksjoner vil Øyvin bli husket som den uredde, engasjerte, kompromissløse og begeistrende pressemannen.

Vi er mange som kan takke ham for det han lærte oss om journalistikk. Han innførte begrepet at Romsdals Budstikke skulle være "lim og lupe" for alle som føler oss knyttet til distriktet vårt. Det har vært et mantra for mediehuset siden den gang.

Kolleger i Romsdals Budstikke lyser fred over Øyvin Norborgs minne og deler sorgen med Øyvins familie.

Øyvind Brunvoll

ansvarlig redaktør (konst) i Romsdals Budstikke