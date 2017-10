– Blir det rødt, må folka også evakueres

Nyheter

Mandag endret Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) farenivået for Veslemannen fra gult til oransje. Tirsdag ble saueflokken evakuert til trygt sted. Men beboerne under Mannen får foreløpig lov å bli.

Har startet evakueringen under Mannen Europavegen ble stengt da saueflokken ble flytta.

Kraftig nedbør

– Det er nedbøren som bestemmer om og når det eventuelt blir evakuering av beboerne her, sier ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, til Romsdals Budstikke.

Det er meldt store nedbørsmengder i området tirsdag ettermiddag og kveld. I Perioden fram til midnatt skal det komme mellom 10 og 25 millimeter med nedbør, ifølge Yr.no.

– Dette kan utvikle seg til et skred. Vi er usikre på hvor store deler av Veslemannen dette vil omfatte – om det avgrenses til den mest aktive øvre delen av Veslemannen, eller om det vil kunne utløse et vesentlig større skred som også inkluderer den nedre delen, skriver NVE på sine hjemmesider.

Vil pumpe inn vann

Målingene tirsdag morgen viste ikke noen endring i bevegelsene i fjellet, men ved kraftig nedbør vil de bli større, og NVE vil da kunne heve farenivået ytterligere. Da vil de også pumpe vann fra noen store tanker på baksiden av fjellet og ned i sprekkene i fjellpartiet for å provosere fram et ras.

– Når farenivået går til rødt så blir det pumpet på med vann, så snart alle har kommet seg i sikkerhet, sier Rauma-ordføreren.

– Vil evakueringen skje på dagtid, eller vil det kunne skje når som helst?

– Er det fare for at skredet kommer, så må man evakuere, selv om det er midt på natta.

Ifølge NVE regner man med at et skred kan utløse et sted mellom 120.000 og 180.000 kubikkmetter masse. Beboerne under Mannen ble også evakuert i oktober 2014, i september 2015 og i august 2016.